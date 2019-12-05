وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

2019-12-05

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدقق ثالث: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة، أو المحاسبة).

– إحصائي ثانٍ: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإحصاء، أو الرياضيات).

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الخميس الموافق 8 ربيع الثاني 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 14 ربيع الثاني 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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