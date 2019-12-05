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2019-12-05 التحلية تعلن #وظائف شاغرة بمحطات #رأس_الخير متابعات الخليج 365 - واس أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن توفر عدد من الوظائف التخصصية الشاغرة بمحطات رأس الخير، مبينة أنه سيتم استقبال طلبات التقديم عليها عبر موقع المؤسسة الإلكتروني (هنا)

وأشارت المؤسسة إلى أن مدة الإعلان ستكون أسبوعان اعتبارا من يوم الأحد 11 – 4 – 1441هـ الموافق 08 – 12 – 2019م . شارك الخبر







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