نتابع عرض جديد إعلانات الوظائف في مختلف التخصصات، حيث نستعرض اليوم وظائف الشركة الدولية للصناعات الغذائية “كوك دور” بالمنطقة الصناعية الأولى بالعبور، حيث تعلن الشركة عن عشرات الوظائف الخالية في مختلف التخصصات، وتفاصيل الوظائف كالتالي: – وظائف الشركة ” كوك دور” الشركة الدولية للصناعات الغذائية مطلوب عدد 3 فني تبريد وتكييف براتب 4000 جنية. مطلوب عدد 3 فني كهرباء كنترول براتب 5000 جنية. مطلوب عدد 3 فني ميكانيكا معدات مخبوزات براتب 5500 جنية، ويشترط خبرة لا تقل عن 3 سنوات. مطلوب عدد 2 فني سباكة براتب 2300 جنية. مطلوب عدد 3 مشغل ماكينة تعبئة وتغليف بخط إنتاج مخبوزات، ويشترط مؤهل متوسط براتب 3000 جنية، وخبرة سنتين. مطلوب عدد 20 سائق درجة أولى وثانية براتب 3000 جنية. مطلوب عدد 30 عامل انتاج براتب 2500 جنية، ويشترط ان لا يزيد السن عن 46 سنة. مطلوب عدد 30 عامل مخازن براتب 1750 جنية عمل 9 ساعات. مطلوب عدد 5 أمين مخزن مؤهل متوسط يجيد الحاسب الألى، براتب 2200 جنية. مطلوب عدد 15 عامل خدمات براتب 1650 جنية، يجيد القراءة والكتابة. اقرأ أيضا:- وللراغبين يرجى الحضور لمقر الشركة بالعنوان التالي: شركة الدولية للصناعات الغذائية ” كوك دور” بلوك 6 شارع 31 بجوار شركة المخلوف جروب أمام منفذ بيع عبور لاند بالمنطقة الصناعية الأولى بالعبور، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الرقم التالي: 01011136731

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة : وظائف الشركة الدولية للصناعات الغذائية ” كوك دور” لجميع المؤهلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.