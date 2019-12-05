وظائف شاغرة : بمرتبات مجزية تصل إلي 5000 جنيه| وظائف خالية في شركة سييبنس ايجيبت للمؤهلات العليا والمتوسطة

نقدم اليوم عدد من فرص العمل المتميزة والشاغرة في جميع التخصصات، حيث نستعرض من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف، وظائف شركة سييبنس ايجيبت، لحملة المؤهلات المتوسطة والعليا، بمرتبات مجزية، ونتابع الآن تفاصيل الوظائف كالتالي: –

وظائف شركة سييبنس ايجيبت

مطلوب عدد 10 فرد امن، مؤهل متوسط. مطلوب عدد 7 منسق ارفف، مؤهل متوسط، براتب 1950 جنية. مطلوب عدد 7 شيف مخبوزات، و يشترط خبرة سنة. مطلوب عدد 5 فني تبريد وتكييف، براتب يبدأ من 2500 إلى 4000 جنية. مطلوب عدد 7 منسق مخازن، براتب 2300 جنية. مطلوب عدد 2 مشرف صيانة، براتب يبدأ من 3000 إلى 5000 جنية. مطلوب مدير منتج طازج. مطلوب مدير مخبوزات، و يشترط خبرة سنتين.

والعمل بفروع الشركة بالقاهرة و الجيزة و فروع طنطا، وتوفر الشركة خطوط مواصلات للميادين الرئيسية، بالإضافة إلى تامين طبي واجتماعي و تأمينات على الحياة.

وظائف آخري:-

و لمن يرغب يرجى الحضور لمقر الشركة بالعنوان التالي:شركة سييبنس ايجيبت 14 د شارع مجدي سلامة طريق الاوستراد بالمعادي، و للاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01060004235