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#وظائف شاغرة لدى شركة NOMAC
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة بمحطات تحلية المياه في كل من رابغ، وجدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مشرف الأجهزة والتحكم (رابغ).
. مهندس ميكانيكي (رابغ).
. مشغل ميداني- تحلية المياه (رابغ).
. مشغل ميداني- الطاقة (رابغ).
. مهندس دعم فني- كهرباء (رابغ).
. محلل مالي (جدة).
. كبير محللي المالية (جدة).
. قائد الدعم الفني (جدة).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 فبراير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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