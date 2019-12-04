وظائف شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء

2019-12-04

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة مع الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي جودة وتميز مؤسسي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الجودة، أو إدارة الأعمال، أو إدارة المشاريع).

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. أخصائي تخطيط استراتيجي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التخطيط الاستراتيجي)، أو أي تخصص ذي الصلة.

. مراقب جودة البيانات- التعداد: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، لغة إنجليزية، إحصاء، اقتصاد، محاسبة، تقنية معلومات).

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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