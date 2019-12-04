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شكرا لقرائتكم إمارة #الباحة تعلن عن توفر #وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إمارة #الباحة تعلن عن توفر #وظائف شاغرة
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
أعلنت إمارة منطقة الباحة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام.
كما دعت الإمارة الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام ” الإدارية ” الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية، لمدة خمسة أيام ابتداء من يوم الأحد 11 – 5 – 1441 هـ .
وستقوم إمارة منطقة الباحة بإعلان أسماء المرشحين بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية عبر موقعها على شبكة الإنترنت، مؤكدة على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.
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