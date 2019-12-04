وظائف شاغرة بجامعة الملك خالد

2019-12-04

متابعات الخليج 365 - أبها

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أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الموارد البشرية عن طرح المسابقة الوظيفية لعدد من الوظائف في السلم العام وسلم اللائحة التعليمية، حيث سيتم فتح باب التقديم على المسابقة اعتبارًا من يوم الأحد 11 / 04 / 1441هـ الموافق 08 / 12 / 2019م وحتى يوم الثلاثاء 13 / 04 / 1441هـ الموافق 10 / 12 / 2019م.

ودعت الجامعة الراغبين في التقدم للوظائف للاطلاع على قائمة الوظائف والشروط من خلال موقعها الإلكتروني على الرابط: هنا

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