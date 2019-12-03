شكرا لقرائتكم 137 #وظيفة شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج”.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كهربائي (عدد وظيفتين).

– أخصائي علاج وظيفي.

– ميكانيكي ألياف بصرية.

– رسام هندسي.

– فني مصاعد.

– فني نجارة (عدد وظيفتين).

– موظف دعم فني (عدد 3 وظائف).

– فني تبريد وتكييف (عدد 4 وظائف).

– سائق شاحنة نفايات (عدد وظيفتين).

– مشغل كمبيوتر.

– كاتب أوامر عمل.

– مدخل بيانات.

– أخصائي موارد بشرية (عدد وظيفتين).

– محاسب.

– رئيس عمال محطة مياه الصرف الصحي.

– فني أجهزة طبية.

– مشغل محطة معالجة مياه الصرف الصحي.

– فني أجهزة تعقيم.

– عامل صيانة سباكة.

– مراقب ميكانيكا تشغيل مولدات.

– مزارع.

– فني سباكة (عدد 3 وظائف).

– فني بناء (عدد وظيفتين).

– فني دهان (عدد وظيفتين).

– ممرض قانوني/ الحضانة.

– رئيس فنيين السباكة.

– ممرض قانوني/ العمليات (عدد وظيفتين).

– ممرض قانوني/ العناية المركزة لحديثي الولادة (عدد 4 وظائف).

– ممرض قانوني/ باطنة نساء.

– ممرض قانوني/ وحدة الأطفال (عدد وظيفتين).

– فني تلفونات.

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– ممرض قانوني/ جراحة نساء.

– ممرض قانوني ثالث/ الأطفال.

– ممرض قانوني ثالث/ العيادات الخارجية (عدد 7 وظائف).

– ممرض قانوني أول/ العيادات الخارجية (عدد 6 وظائف).

– فني تجديد (عدد وظيفتين).

– ممرض قانوني أول/ وحدة النساء والولادة.

– ممرض قانوني/ العيادات الخارجية (27 وظيفة).

– رئيس عمال صيانة أنظمة التكييف المركزي.

– ممرض قانوني ثالث/ باطنة رجال.

– فني ميكانيكا (عدد وظيفتين).

– ممرض قانوني ثاني/ باطنة رجال.

– ممرض قانوني أول/ باطنة رجال.

– ممرض قانوني ثاني/ العيادات الخارجية (عدد 4 وظائف).

– فني نباتات بيتية.

– مراقب جودة المياه.

– فني كهرباء (عدد 6 وظائف).

– عامل صيانة مدنية.

– فني ميكانيكا تشغيل وصيانة الغلايات (عدد 3 وظائف).

– فني غازات طبية (عدد 3 وظائف).

– مشغل سخانات (عدد وظيفتين).

– أخصائي أجهزة طبية.

– فني توزيع قطع غيار.

– خياط.

– ممرضة قانونية/ مكافحة العدوى.

– فني إلكترونيات.

– فني تشفيرات بيانات.

– فني غازات طبية (عدد وظيفتين).

– فني صيانة وقائية/ كهرباء.

– مهندس ميكانيكا.

– نجار (عدد 3 وظائف).

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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