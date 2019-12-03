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2019-12-03 #وظائف إدارية شاغرة بشركة تطوير التعليم متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة الدرجة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض. وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – مدير موارد بشرية. Advertisements – أخصائي استراتيجية. – مدير تنفيذي لإدارة الاستراتيجية والأداء. – مدير إدارة الاستراتيجية والأداء. وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2019م. وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا). شارك الخبر







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