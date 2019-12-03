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#وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية الصناعية والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. رئيس التمريض: شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض.
. مشرف فنيي الهندسة: شهادة الثانوية الصناعية أو الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، الهندسة البيئية، الهندسة معمارية)، أو أي مجال ذي الصلة.
. أخصائي التمريض- طب الأطفال: شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 ديسمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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