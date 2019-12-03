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2019-12-03 الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن توفر #وظائف شاغرة في عدة مجالات متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل ، عن توفر وظائف شاغرة ، في مجالات ( الطب والرعاية الصحية والتمريض – الهندسة – المحاسبة / الشؤون المالية – الإدارة ) للعمل في فروع الهيئة الملكية في ( الجبيل – رأس الخير ) وفق المسميات التالية : مسعف – Paramedic

أخصائي قانوني – Legal Specialist

تقني أشعة – Radiology Technologist

المقيم – الطب الداخلي – RESIDENT – INTERNAL MEDICINE

منسق استثمارات صناعية

أخصائي استثمارات صناعية أولية

أخصائي/مهندس مشروع (هندسة مدنية)

محلل تخطيط حضري

مهندس إنشاءات (معماري)

أخصائي/مهندس ري

منسق صيانة مباني (هندسة ميكانيكية)

أخصائي عقود

مفتش (طرق)

أخصائي تدريب ومناورات وهمية

مفتش (معماري)

مفتش (كهربائي)

مفتش (آلات دقيقة وتحكم)

محلل تراخيص

منسق خدمات صناعية

أخصائي تخطيط

محلل إدارة الأداء

مهندس مباني (الهندسة الكهربائية)

منسق المشاريع الخاصة (الهندسة الكهربائية)

مهندس إنشاءات (هندسة مدنية)

منسق تقارير (مدني)

منسق المشاريع الخاصة (هندسة مدنية)

أخصائي مباني (معماري)

منسق صيانة مباني (هندسة عمارة)

أخصائي معماري

أخصائي إدارة مشاريع (PMO)

منسق المشاريع الخاصة (هندسة معمارية)

عالم نفسي سريري – Clinical Psychologist

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