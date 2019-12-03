شركة فواز الحكير تعلن عن 3 وظائف بـ #جدة

2019-12-03

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه التجارية من خلال برنامج تمهير (للتدريب على رأس العمل) عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في مدينة ( جدة ) ، وفق التفاصيل التالية :

• وظائف ( منسق تدريب ) – (3 وظائف ) – للنساء

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-المتطلبات :

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / إدارة أعمال

لا يشترط توفر خبرة

فترة العمل صباحية

نوع الدوام : دوام كامل

• وصف التدريب : تصميم برامج التدريب والتطوير وتنسيقها في المنشأة، وتقديم الدعم اللوجستي لفعاليات التدريب والمشاريع الخاصة.

• المهام التدريبية : تقييم الاحتياجات : دراسة احتياجات تدريب وتطوير الموظفين، والتعرف على برامج التدريب الداخلي والخارجي لمعالجة الثغرات في الكفاءات. جمع الملاحظات : تلقي الملاحظات من المشاركين عن مدى فعالية البرنامج، وإعداد تقرير للإدارة بذلك، والتوصية باتخاذ إجراءات بشأن المواد التدريبية والمنهجية. تنسيق التدريب : التسويق للبرامج التدريبية وإعداد جداول للحضور، ودعم الفعاليات التدريبية وتنظيمها. تصميم البرامج : تصميم برامج التدريب والتطوير، وتحديد نتائج التعلم وأساليب التدريب، ومباشرة عملية التطوير، والاستعانة بمصادر خارجية أو داخلية.

• للتقديم من خلال الرابط التالي ( هنا ).