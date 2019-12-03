الصحة تفتح باب القبول لبرنامج الأمن الصحي المنتهي بالتوظيف

2019-12-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الصحة عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج (الأمن الصحي) المنتهي بالتوظيف بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، وفق التالي :

• شروط القبول للبرنامج (المسار الجامعي):

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية: بكالوريوس العلوم الإنسانية.

ألا يزيد عمر المتقدم عن (35) عاماً.

​أن لا يكون على رأس العمل .

اجتياز المقابلة الشخصية.

اجتياز الفحص الطبي.

أن لا يقل طول المتقدم عن (164) سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية

• آلية فرز طلبات المتقدمين بالترتيب التالي:

مستوى إجادة اللغة الإنجليزية.

درجة اجتياز المقابلة الشخصية.

رغبة الشخص في المنطقة التي سينعقد فيها البرنامج.​​

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• يبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 2019/12/3 م إلى يوم الخميس الموافق 2019/12/26 م،

• لمعرفة تفاصيل البرنامج والشروط والتقديم عبر الرابط ( هنا ).