وظائف شاغرة : “جميع المؤهلات ورواتب مجزية” مئات الوظائف المعلنة بوزارة القوى العاملة والهجرة لشهر...

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة مجموعة جديدة من فرص العمل الشاغرة في مختلف التخصصات ولجميع المؤهلات لشهر ديسمبر 2019، برواتب مجزية للعمل في مختلف المحافظات، ونتابع الآن على مصر فايف نشر بعض الوظائف المعلنة لكافة متابعينا كالتالي:- إعلانات وظائف وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر ديسمبر 2019 :- تعلن شركة المصرية للتنمية الغذائية بمدينة برج العرب الجديدة بالمنطقة الصناعية الأولى، عن حاجتها إلى شغل الوظائف التالية: – مطلوب عدد 6 مهندس جودة. مطلوب عدد 6 مهندس انتاج. مطلوب عدد 40 عامل إنتاج من الجنسين براتب 1200 جنية. مطلوب عدد 10 فني تشغيل ماكينة خبرة، براتب 1350 جنية. ولمن يرغب يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 034593170 يعلن مركز خدمة و صيانة كريازى بالمنطقة الصناعية فقط، عن حاجتها إلى الوظائف التالية: – مطلوب عدد 2 محاسب بكالوريوس تجارة، براتب 1450 جنية. مطلوب عدد 2 أمين مخزن مؤهل فوق متوسط براتب 1300 جنية. مطلوب عدد 2 سائق رخصة أولى وثانية براتب 1450 جنية. مطلوب عدد 5 فني صيانة مؤهل متوسط، براتب 1300 جنية مطلوب عدد 2 عامل خدمات. مطلوب عدد 2 تباع. وللراغبين يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 03420230 Advertisements اقرأ أيضا:- تعلن شركة اتصال انترناشيونال بالعباسية برج مصر للسياحة عن حاجتها إلى الآف الوظائف الشاغرة كالتالي:- مطلوب عدد 1000 خدمة عملاء اتصالات براتب 3000 جنية. مطلوب عدد 500 خدمة عملاء فورى براتب 2500 جنية. مطلوب عدد 500 خدمة عملاء تفعيل خطوط براتب 2300 جنية. مطلوب عدد 500 خدمة عملاء دعم فني براتب 3000 جنية. مطلوب عدد 500 مدخل بيانات عبر الهاتف براتب 2300 جنية. مطلوب 100 موظفة مبيعات عبر الهاتف براتب 2800 جنية. مطلوب 500 موظف خدمة عملاء أجهزة منزلية براتب 2000 جنية. ولمن يرغب يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01100929727

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