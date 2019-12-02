شكرا لقرائتكم 130 #وظيفة شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج”.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– حارس أمن (عدد 7 وظائف).

– سكرتير.

– فني سجلات طبية (عدد وظيفتين).

– فني صيانة أجهزة طبية.

– مترجم تحريري (عدد 5 وظائف).

– ممرض رعاية الجروح والضماد.

– مترجم شفوي (عدد 6 وظائف).

– مراسل (عدد 3 وظائف).

– مرمز طبي (عدد 3 وظائف).

– مساعد إداري.

– معلم لغة إنجليزية.

– مندوب مشتريات صيدلية.

– أخصائي خدمة اجتماعية (عدد وظيفتين).

– مسؤول الأنظمة.

– مسؤول قاعدة البيانات (عدد وظيفتين).

– أخصائي أشعة (عدد 7 وظائف).

– صيدلي أول.

– صيدلاني (عدد 12 وظيفة).

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– صيدلي إكلينيكي (عدد 3 وظائف).

– ممرض قانوني/ العيادات الخارجية (عدد 7 وظائف).

– ممرض قانوني/ الأطفال.

– مهندس أجهزة طبية.

– ممرض قانوني/ جراحة نساء.

– أخصائي تغذية إكلينيكية (عدد 8 وظائف).

– طبيب نائب أول أعصاب.

– ممرض قانوني/ باطنة رجال.

– أخصائي علاج تنفسي (عدد 5 وظائف).

– ممرض/ العيادات الخارجية (عدد 27 وظيفة).

– فني طب طوارئ (عدد 5 وظائف).

– طبيب استشاري أعصاب.

– ممرض قانوني/ العيادات الخارجية (عدد 4 وظائف).

– ممرض قانوني/ باطنة رجال.

– فني معمل أسنان (عدد 5 وظائف).

– ممرض قانوني أول/ باطنة رجال.

– ممرض قانوني/ طب الطيران.

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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