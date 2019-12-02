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#وظائف شاغرة لدى مصرف الراجحي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المصرف الرئيسي وبفروعه في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المصرف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. موظف- المنتجات التجارية.
. مشرف- تيسير مركز الخبرة.
. مشرف- دعم إدارة النقد والتنفيذ.
. موظف- إدارة المشاريع.
. مسؤول أحداث وشراكة مركز الخبرة.
وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 يناير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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