وظائف إدارية شاغرة لدى STC

2019-12-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير قسم هندسة أمن المشاريع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات).

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– محلل أول عمليات خدمة العملاء (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال.

– مدير قسم تخطيط المنتجات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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