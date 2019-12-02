وظائف شاغرة لدى المجدوعي القابضة

2019-12-02

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول المشتريات (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، أو سلسلة التوريد).

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– مدير التدقيق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مستشار الدعم الوظيفي: درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو ما يعادلها.

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).