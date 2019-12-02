19 #وظيفة شاغرة لدى دور للضيافة في 4 مدن

2019-12-02

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة دور للضيافة، المتخصصة في مجال الضيافة وتطوير وإدارة المجتمعات السكنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، وبفروع الفنادق والمنتجعات التابعة لها والمتعاقدة معها في كل من الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، وتبوك.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الأحداث (جدة).

– مدير تطوير الأعمال (الرياض).

– مساعد مدير الحجز (مكة المكرمة).

– مساعد مدير المشتريات (جدة).

– مدقق داخلي رئيسي (الرياض).

– تنفيذي مبيعات (تبوك).

– مدير المشتريات (مكة المكرمة).

– مدير الولائم (مكة المكرمة).

– تنفيذي مبيعات (مكة المكرمة).

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– رئيس المحاسبة (مكة المكرمة).

– مشرف المشتريات (مكة المكرمة).

– مدير الإيرادات (جدة).

– مدير الأغذية والمشروبات (الرياض).

– تنفيذي مبيعات (الرياض).

– مدير الحفلات والولائم (الرياض).

– أخصائي دعم التطبيقات (الرياض).

– مدير المبيعات (الرياض).

– مشرف المبيعات (الرياض).

– كبير المهندسين (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 ديسمبر 2019م؛

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).