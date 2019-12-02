وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء

2019-12-02

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة مع الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مطور تطبيقات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، أو هندسة الحاسب، أو نظم المعلومات).

– مساعد مطور نظم: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الحاسب الآلي.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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