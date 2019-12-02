وظائف شاغرة : وظائف خالية في شركة أحمد السلاب للسيراميك والبورسلين.. تعرف على التفاصيل

أعلنت شركة أحمد السلاب للسيراميك والبورسلين عن حاجتها لبعض الوظائف الخالية في المبيعات الداخلية، ومندوب مبيعات خارجى- تجاري بالمعادي.

حيث حددت الشركة شروط وظيفة مبيعات داخلية أن يكون المتقدم من حاملي مؤهلات عليا خريجين، ولديه خبرة سنة في مجال المبيعات، وخبرة جيدة جدا ببرناج الاكسل + والورد، وأن يكونوا من الذكور فقط، بحد أقصى للسن 30 سنة.

وأوضحت شركة أحمد السلاب للسيراميك والبورسلين أن المرتبات مجزية وحسب الخبرة بالإضافة إلى العمولة، ومواعيد العمل من 9 إلى 6 مساءا، ويحصل المتقدم على حوافز نصف شهر كل 3 أشهر بالإضافة إلى تأمين طبي واجتماعي.

أما وظيفة مندوب مبيعات خارجى- تجاري، حددت الشركة مهام عمله بأن يكون لديه القدرة على عرض المنتجات على العملاء من شركات التي يقوم بزيارتها ويكون لديه خبرة في السيراميك، ومن الحاصلين على مؤهلات عليا خريجين، ولديهم خبرة سنتين خبرة في نفس المجال، من الذكور فقط بحد أقصى للسن 38 سنة.

وأشارت شركة أحمد السلاب للسيراميك والبورسلين أن المرتبات مجزية وحسب الخبرة بالإضافة إلى العمولة، ومواعيد العمل من 9 إلى 6 مساءا، ويحصل المتقدم على حوافز نصف شهر كل 3 أشهر بالإضافة إلى تأمين طبي واجتماعي.