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2019-12-02 إعلان أسماء المرشحين على وظائف تعليم #مكة متابعات الخليج 365 - واس أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الموارد البشرية وبالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة عن أسماء المرشحين بصورة نهائية لشغل وظيفة ” حارس وزوجته ” والبالغ عددهم ” 30 مرشحًا ومرشحة ” لشغل 60 وظيفة ” حارس وزوجته “بعد الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات لوظائف حرّاس المدارس (رجال -نساء ) والتي استمرت لمدة عشرة أيام .

ودعت الإدارة المرشحين إلى مراجعتها لإدارة التعليم ” إدارة الموارد البشرية ” ” التوظيف ” خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وذلك لإنهاء إجراءات التعيين حسب المتبع نظامًا؛ مع احضار أصل الهوية الوطنية وعدد 4 صور شمسية . شارك الخبر







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