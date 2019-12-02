شكرا لقرائتكم كلية الملك فهد الأمينة تعلن عن #وظائف إدارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (8) وظائف شاغرة (رجال) وهي على النحو التالي :

المرتبة عدد الوظائف السابعة 2 السادسة 6 المجموع 8

أولاً : مواعيد تقديم الطلبات:

رابط التقديم على الإنترنت الفترة الزمنية للتقديم (رجال) إيضاحات من إلى فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة . 4 – 4 – 1441هـ 6 – 4 – 1441هـ Advertisements

ملاحظة: يبدأ التقديم الساعة التاسعة صباحاً يوم الأحد الموافق 4/4/1441هـ، وينتهي الساعة 12 مساءً يوم الثلاثاء الموافق 6/4/1441هـ،وذلك عبر منظومة جدارة .

ثانياً: آلية التقديم من قبل (المتقدمين) :

1- الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات و في حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية ، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية ،مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

2- تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب .

3- يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب .

ثالثاً: الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

1- أن تكون الدرجة العلمية و التخصص مشمولة في الإعلان.

2- اجتياز الاختبار المهني (تقييم 1) المحدد لمن يحمل درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير(رجال/نساء) للمرتبة السادسة و السابعة والثامنة.

3- قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على مؤهلات علمية من خارج المملكة.

4- الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ثم التخصصات التربوية.

5- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من (متقدم) على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

6- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

7- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

رابعاً : إيضاحات عــامــة للمتقدمين والمتقدمات:

1- قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة مع نموذج جدارة من خلال (الأسئلة الأكثر شيوعاً، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة) قبل الشروع في تعبئة الطلب لتفادي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.

2- البيانات التي يتم إضافتها من قبل المتقدم على نموذج جدارة مسئوليتها على المتقدم حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

3 -على كل (متقدم) قبل حفظ أي جزئية من مكونات جدارة مراجعتها والتأكد من صحتها.

4 – ستقوم كلية الملك فهد الأمنية بإعلان أسماء المرشحين عبر موقعها على شبكة الإنترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.