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2019-12-02 #وظائف لدى بلدية العرضية الجنوبية عبر جدارة متابعات الخليج 365 - جازان أعلنت بلدية العرضية الجنوبية ( ثريبان ) عن توفر عدد ( 2 ) وظائف شاغرة على النحو التالي: Advertisements – وظيفة طبيب بيطري بالمرتبة الثامنة. – وظيفة مساح بالمرتبة الخامسة . وأوضحت بلدية العرضية أن على الراغبين في شغل هذه الوظائف، التقديم عليها في منظومة جدارة بموقع وزارة الخدمة المدنية على الرابط التالي (هنا). شارك الخبر







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