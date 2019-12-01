وظائف هندسية وإدارية شاغرة بصدارة للكيميائيات

2019-12-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس الحماية من الحرائق وخدمات الطوارئ.

– مهندس تكامل.

– مستشار الشؤون العامة.

Advertisements

– أخصائي ثاني الشؤون العامة.

– مهندس مشروع.

– مهندس المواد.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر







