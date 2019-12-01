10 #وظائف شاغرة لذوي الخبرة في STC

2019-12-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المبيعات.

– مشرف المبيعات.

– محلل أعمال أول (عدد وظيفتين).

– مشرف عمليات التطبيقات.

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– مدير قسم إدارة أداء الأعمال.

– مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (عدد وظيفتين).

– مطور أول حلول تقنية المعلومات والاتصالات.

– مشرف تسويق.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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