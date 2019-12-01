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#وظائف شاغرة للمضيفين الجويين بالخطوط السعودية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن فتح باب التقديم على وظائف “مضيف جوي/ مقصورة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الثانوية العامة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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