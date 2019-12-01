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27 #وظيفة شاغرة لدى الهيئة الملكية بالجبيل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بفروع الهيئة الملكية في كل من الجبيل، ورأس الخير.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. منسق استثمارات صناعية.
. أخصائي استثمارات صناعية أولية.
. أخصائي/ مهندس مشروع- هندسة مدنية.
. محلل تخطيط حضري.
. مهندس إنشاءات- معماري.
. أخصائي/ مهندس ري.
. منسق صيانة مباني- هندسة ميكانيكية.
. أخصائي عقود.
. مفتش- طرق.
. أخصائي تدريب ومناورات وهمية.
. مفتش- معماري.
. مفتش- كهربائي.
. مفتش- آلات دقيقة وتحكم.
. محلل تراخيص.
. منسق خدمات صناعية.
. أخصائي تخطيط.
. محلل إدارة الأداء.
. مهندس مباني- الهندسة الكهربائية.
. منسق المشاريع الخاصة- الهندسة الكهربائية.
. مهندس إنشاءات- هندسة مدنية.
. منسق تقارير- مدني.
. منسق المشاريع الخاصة- هندسة مدنية.
. أخصائي مباني- معماري.
. منسق صيانة مباني- هندسة عمارة.
. أخصائي معماري.
. أخصائي إدارة مشاريع.
. منسق المشاريع الخاصة- هندسة معمارية.
وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 ديسمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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