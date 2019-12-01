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2019-12-01 #وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك خالد متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الموارد البشرية عن توفر عدد من الوظائف التعليمية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة أبها، وبفروعها في كل من تنومة، وسراة عبيدة. وبينت الجامعة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – مدرس لغة إنجليزية. – مراقب أمن وسلامة. – مساعد إداري. Advertisements – كاتب. – سكرتير. – مراقب طلبة. – مأمور صرف. – مسجل معلومات. وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر موقع الجامعة الإلكتروني، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 11/ 04/ 1441هـ الموافق 08/ 12/ 2019م، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 13/ 04/ 1441هـ الموافق 10/ 12/ 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا). شارك الخبر







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