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#وظائف شاغرة بكلية الملك فهد الأمنية
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن توفر عدد (8) وظائف شاغرة للرجال، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
. مطور برامج- المرتبة السابعة (عدد وظيفتين).
. مدرب رياضي- المرتبة السادسة.
. باحث قانوني مساعد- المرتبة السادسة.
. مأمور علاقات عامة- المرتبة السادسة.
. مدقق شؤون الموظفين- المرتبة السادسة.
. محاسب مساعد- المرتبة السادسة.
. مساعد مراجع- المرتبة السادسة.
وبينت الكلية أن المؤهلات والشروط المطلوبة هي:
– أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان.
– اجتياز الاختبار المهني (تقييم 1) المحدد لمن يحمل درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير للمرتبة السادسة والسابعة.
– قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على مؤهلات علمية من خارج المملكة.
– الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ثم التخصصات التربوية.
– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من (متقدم) على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.
– ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).
وأوضحت الكلية أن التقديم يبدأ اليوم الأحد الموافق 4/ 4/ 1441هـ، وينتهي الساعة 12 مساءً يوم الثلاثاء الموافق 6/ 4/ 1441هـ، وذلك عبر منظومة جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية: (هنا)
ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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