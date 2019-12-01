وظائف شاغرة بكلية الملك فهد الأمنية

2019-12-01

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن توفر عدد (8) وظائف شاغرة للرجال، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

. مطور برامج- المرتبة السابعة (عدد وظيفتين).

. مدرب رياضي- المرتبة السادسة.

. باحث قانوني مساعد- المرتبة السادسة.

. مأمور علاقات عامة- المرتبة السادسة.

. مدقق شؤون الموظفين- المرتبة السادسة.

. محاسب مساعد- المرتبة السادسة.

. مساعد مراجع- المرتبة السادسة.

وبينت الكلية أن المؤهلات والشروط المطلوبة هي:

Advertisements

– أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان.

– اجتياز الاختبار المهني (تقييم 1) المحدد لمن يحمل درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير للمرتبة السادسة والسابعة.

– قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على مؤهلات علمية من خارج المملكة.

– الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ثم التخصصات التربوية.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من (متقدم) على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

– ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

وأوضحت الكلية أن التقديم يبدأ اليوم الأحد الموافق 4/ 4/ 1441هـ، وينتهي الساعة 12 مساءً يوم الثلاثاء الموافق 6/ 4/ 1441هـ، وذلك عبر منظومة جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية: (هنا)

ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر







