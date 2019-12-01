وظائف تعليمية للنساء في #الرياض

2019-12-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مدارس منارات قرطبة في الرياض، اليوم الأحد، عن حاجتها لمعلمات رياض أطفال، وفق التفاصيل التالية:

١/تخصص بكالوريوس رياض أطفال.

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٢/مجتازة قياس وفي حال لا يوجد لا مانع من ذلك.

٣/ الجدية والمسؤولية بالعمل.

وللتقديم على الوظائف إرسال السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة على : [email protected]

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