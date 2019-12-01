- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم #وظائف تعليمية للنساء في #الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف تعليمية للنساء في #الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت مدارس منارات قرطبة في الرياض، اليوم الأحد، عن حاجتها لمعلمات رياض أطفال، وفق التفاصيل التالية:
١/تخصص بكالوريوس رياض أطفال.
٢/مجتازة قياس وفي حال لا يوجد لا مانع من ذلك.
٣/ الجدية والمسؤولية بالعمل.
وللتقديم على الوظائف إرسال السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة على : [email protected]
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف تعليمية للنساء في #الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.