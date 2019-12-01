وظائف للجنسين بـ شركة الاتصالات السعودية

2019-12-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية، اليوم الأحد، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين للعمل في الرياض.

وأوضحت شركة الاتصالات أنه يمكن الإطلاع والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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