وظائف

بلدية #الليث تعلن عن توفر #وظائف شاغرة

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2019-12-01

بلدية #الليث تعلن عن توفر #وظائف شاغرة

متابعات الخليج 365 - الليث

أعلنت بلدية محافظة الليث عن توفر عدد (2) وظائف شاغرة عبر منظومة التوظيف جدارة.

ودعت البلدية، الراغبين من المواطنين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، التقديم عليها من خلال منظومة التوظيف “جدارة” على موقع وزارة الخدمة المدنية من خلال الرابط (هنا).

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ولمزيد من التفاصيل وطريقة التقديم من خلال الرابط التالي (

).

 

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