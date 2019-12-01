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2019-12-01 #وظائف لدى شركة التعاونية للتأمين متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة التعاونية للتأمين عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل بمدينة الرياض، وفق المسميات التالية : 1 – Senior Integration & BPM Developer Advertisements درجة البكالوريوس في علوم الحاسبات أو موضوع ذي صلة

خبرة 3 – 5 سنوات في المجال. 2 – Senior Network Engineer درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو إحدى المجالات ذات الصلة.

خبرة 3 – 5 سنوات في المجال. 3 – Senior Database Administrator درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو إحدى المجالات ذات الصلة.

خبرة 3 – 5 سنوات في المجال. 4 – Product Development Specialist درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الإدارة أو أي مجال آخر مشابه.

خبرة 3 سنوات في المجال. – للتقديم من خلال الرابط التالي ( هنا ) . شارك الخبر







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