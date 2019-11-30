وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمصفاة ساسرف

2019-11-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مستشار رعاية الموظفين.

. مهندس عمليات أول.

. مهندس مراقبة العمليات.

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. محلل أمن المعلومات.

. مهندس رئيسي- إستراتيجيات الصيانة.

. مهندس رئيسي- القضاء على العيوب.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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