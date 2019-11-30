وظائف شاغرة بالتصنيع الوطنية في 3 مدن

2019-11-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وبفروع الشركات التابعة لها والمتعاقدة معها في كل من الرياض، والجبيل، وجازان.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي أول- السلامة (الجبيل).

. مخطط- الصيانة (الجبيل).

. منسق- خدمة العملاء والوثائق (الرياض).

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. مهندس أول- الإنتاج (الجبيل).

. مهندس ميكانيكي- مشاريع الموقع (الجبيل).

. فني ثالث- فرن الميكانيكية (جازان).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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