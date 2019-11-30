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2019-11-30 #وظائف صحية وإدارية شاغرة بمركز أرامكو الطبي متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران. وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – أخصائي الأمراض الجلدية. – مدقق حسابات أول (عدد وظيفتين). – فني أول معالجة معقمة. Advertisements – طبيب عناية مركزة أطفال. – أخصائي أمراض النساء/ التوليد. وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 نوفمبر 2019م. وأفاد المركز أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا). شارك الخبر







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