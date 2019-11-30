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#وظائف إدارية شاغرة لدى مستشفى دلة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة مستشفى دلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مستشفى دلة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. أخصائي التسويق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال).
. منسق الموافقة والشركات- فرع النخيل: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو اللغة الإنجليزية).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 نوفمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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