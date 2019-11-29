وظائف إدارية شاغرة لدى STC

2019-11-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف تسويق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، العلاقات العامة، التسويق الرقمي).

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– أخصائي أول تطوير الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المبيعات، التسويق).

– أخصائي تسويق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، العلاقات العامة، التسويق الرقمي).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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