وظائف شاغرة : أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر نوفمبر 2019 – عروض CARREFOUR BLACK FRIDAY

عروض كارفور مصر خلال شهر نوفمبر 2019 نعرضها لكم محبي عالم التسوق من خلال موقع مصر فايف، حيث يقدم كارفور مصر على مستوى جميع فروعه الهايبر والماركت في جمهورية مصر العربية أقوى العروض والتخفيضات والخصومات على كافة المنتجات والسلع خلال شهر نوفمبر 2019.

أحدث عروض كارفور مصر لشهر نوفمبر 2019

عروض كارفور مصر من 19 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر 2019

عروض كارفور مصر حتى الأول من شهر ديسمبر 2019 على السلع والمواد الغذائية ومنتجات الألبان واللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة والمعلبة والفواكه والخضروات الطازجة، وأيضًا التخفيضات على المنظفات المنزلية ومنتجات العناية بصحة الأطفال والشعر والبشرة، وذلك من خلال عروض CARREFOUR BLACK FRIDAY.

كما تشتمل عروض كارفور 2019 الخصومات والتخفيضات على مختلف أحجام وماركات الشاشات والأجهزة الكهربائية، والدفايات والسخانات الغاز والكهربائية، والهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب والتابات والطابعات والكاميرات الديجيتال وسطح المكتب، بالإضافة إلى الأجهزة المنزلية والأدوات البلاستيكية وفلاتر المياه ولمبات الليد وأطقم الحدائق وأواني الطهي والمفروشات والستائر والملابس الرجالي والحريمي وألعاب الأطفال وحقائب السفر، وغيرها من السلع والأجهزة المتوفرة بفروع الهايبر والماركت.

وأكدت مؤسسة ماجد الفطيم على توافر العديد من الخصومات على مختلف المنتجات والسلع بكافة أقسام الهايبر والماركت، وذلك من خلال عروض كارفور 2019 المستمرة على مدار العام.

كما يقدم كارفور خصومات خاصة عند شراء المنتجات والسلع عن طريق الفيزا أو من خلال تطبيق ماي كلوب، علمًا بأن تلك العروض متوفرة في كافة فروع كارفور الهايبر والماركت حتى نفاذ الكمية، وكذلك حتى طرح عروض وتخفيضات جديدة.

عروض كارفور مصر 2019

تستمر عروض كارفور مصر حتى الأول من ديسمبر 2019 بخصومات تصل إلى 50%، علمًا بأنه يمكن شراء كافة المنتجات والعروض أون لاين، بالإضافة إلى إمكانية توصيل كافة السلع والمنتجات حتى باب المنزل، وذلك مع توافر خدمة الدفع عند استلام السلع والمنتجات، بالإضافة إلى خدمة توصيل الطلبات الطازجة في نفس اليوم، علمًا بأن عرض توصيل المنتجات حتى باب المنزل متاح مجانًا لفترة محدودة.

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كما أكد كارفور على توافر التخفيضات بالإضافة إلى قسائم الشراء طبقًا لنظام نقاط ماي كلوب، على أن يتم الحصول على قسيمة خصم بقيمة 50 جنيهًا عند تحقيق 500 نقطة.

عروض كارفور 2019 وخصومات ماي كلوب

أعلن كارفور مصر عن تخفيضات وخصومات تضاف كنقاط بشكل أسبوعي تصل إلى 10% كل يوم أربعاء على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، 25% كل يوم أحد على المنسوجات والملابس والأحذية، 20% يوم الإثنين على الأدوات المنزلية، 15% يوم الثلاثاء على الأغذية والمنظفات، وذلك من خلال نظام نقاط ماي كلوب تحت شعار أشتري جمع ووفر أكثر.

كما أكد كارفور مصر على استمرار عروض بلاك فرايداي حتى الأول من شهر ديسمبر القادم، وذلك بخصومات تصل إلى 50% على المنتجات والسلع، كما أعلن عن توافر خدمة التقسيط بدون فوائد على أربع شهور بالتعاون مع بنك CIB.

تحديث

عروض كارفور مصر 2019 من خلال تخفيضات عروض البلاك فرايداي ونهاية الأسبوع على الشاشات وفلاتر المياه واللمبات الليد والأطقم التيفال والسيراميك والجرانيت والأسماك والعدد وغيرها من المنتجات، كما أكد كارفور على توافر كوبونات خصم حصرية حتى الثاني من شهر ديسمبر القادم بقيمة 50 جنيهًا عند الشراء بقيمة من 300 إلى 400 جنيهًا، و100 جنيهًا عند الشراء بقيمة تتراوح من 500 إلى 999 جنيهًا، و200 جنيهًا عند الشراء بقيمة أعلى من 1000 جنيهًا.