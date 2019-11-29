وظائف شاغرة : ميتشو وموقعة مازيمبي.. هل تكتب سطر النهاية!

أصبح الصربي ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو) المدير الفنى لنادى الزمالك فى موقف لا يقبل القسمة على إثنين وذلك بعد سلسلة من النتائج المخيبة لأمال جماهير القلعة البيضاء فى الفترة الأخيرة، والتى كانت أخرها الهزيمة المفاجئة بهدفين مقابل هدف أمام نادى إنبى فى المباراة التى جرت على إستاد السلام فى الجولة السادسة من الدورى الممتاز.

وأصبح مصير الثعلب الصربي فى مهب الريح بعد التراجع الملحوظ فى أداء الفريق الفني، علاوة على تراجع النتائج، إضافة إلى عدم ثبات التشكيل على الرغم من توافر العديد من النجوم ذات الأسماء الرنانة فى قائمة الفريق للموسم الحالي.

ويحل الزمالك ضيفا على فريق مازيمبي بطل الكونغو فى مواجهة من العيار الثقيل على ملعب لومومباشي يوم السبت المقبل، وتأمل جماهير الفارس الأبيض فى تحقيق نتيجة إيجابية يستهل بها الفريق مشواره فى دورى المجموعات للنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبه فرق مازيمبي الكونغولي وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي.

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ومن المرجح أن تطيح الخسارة من مازيمبي الكونغولي السبت المقبل بميتشو من تدريب نادى الزمالك،حيث سيتعقد موقف الفريق فى المجموعة مبكرا، وذلك فى ظل الغليان الجماهيري والإنتقادات الواسعة للفريق، مما سيفقده الدعم المتبقى من المشجعين الذين لن يكون فى مقدورهم تقبل خسارة أخرى فى الفترة الحالية، خاصة أن الجهاز الفني لم يستفد من فترة التوقف الطويلة للنشاط المحلي فى إصلاح مسار الفريق وعلاج السلبيات وتطوير أداء اللاعبين.

وبدأ ميتشو مسيرته مع نادى الزمالك بصورة جيدة بالفوز بلقب كأس مصر على حساب نادى بيراميدز بعد أداء مميز، ولكنه خسر لاحقا السوبر المحلي أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، وتوالت المباريات بعد ذلك بأداء متراجع وغير مقنع وخسر خمس نقاط حتى الأن فى مشوار البطولة المحلية.

وأبدى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إستيائه الشديد من سوء أداء الفريق خلال مباراة إنبي الأخيرة، وأشار إلى أن هناك محاسبة للجهاز الفنى بعد العودة من مباراة مازيمبي الكونغولي، مما يؤكد أن تغييرا فى الجهاز الفني سيكون قادم لامحالة فى حالة الهزيمة.