وظائف شاغرة : 10 فوائد للقمر الصناعي المصري طيبة 1.. وشاهد لحظة إطلاقه

بعد فشل محاولتين سابقتين، لأسباب فنية خلال المرة الأولى، وبسبب سوء الأحوال الجوية في المحاولة الثانية، تمكنت في النهاية شركة «آريان سبيس الفرنسية»، القمر الصناعي المصري للاتصالات «طيبة 1» من قاعدة الإطلاق ب إقليم جويانا الفرنسية، مساء الثلاثاء 26 نوفمبر. ويطرح إطلاق القمر الصناعي تساؤلات حول أهمية وفوائد “طيبة 1” وهي كالتالي: 1- يمكن القمر الصناعي المصري طيبة جمهورية مصر العربية من دخول عالم الأقمار الصناعية المخصصة لمهام الاتصالات. 2- يحقق القمر الصناعي المصري نمو كبير في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 3- يمكن القمر الصناعي المصري الدولة من تحقيق جهود التنمية الشاملة في كل أنحاء الجمهورية. 4- تستطيع مصر من خلال القمر الصناعي المصري الاستغلال الصحيح لمواردها الطبيعية والصناعية والبشرية. 5- بعد نجاح إطلاق القمر الصناعي المصري تصل مصر للمكانة التي تستحقها دوليا. Advertisements 6- يوفر القمر الصناعي المصري طيبة بنية تحتية للاتصالات والإنترنت للأماكن النائية والمنعزلة. 7- يساهم القمر الصناعي المصري طيبة الدولة في النهوض بقطاع البترول والطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات الحكومية. 8- كما يوفر القمر الصناعي المصري طيبة خدمات الإنترنت والاتصالات لبعض دول حوض النيل. 9- يساعد القمر الصناعي المصري طيبة الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة في مكافحة الجريمة والإرهاب. 10- من الفوائد الهائلة المقرر تحقيقها من إطلاق القمر الصناعي طيبة 1 سد وتقليل الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية في مختلف أنحاء الجمهورية. شاهد لحظة إطلاقه..

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