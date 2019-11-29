وظائف شاغرة : التموين | 3 خدمات جديدة يقدمها موقع دعم مصر للمواطنين

تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر بدور حيوي وأساسي، يستهدف وصول الدعم الذي قررته الدولة إلى المواطنين ولا سيما محدودي الدخل منهم، فتقوم بصرف المقررات من السلع التموينية متمثلة في الزيت والسكر والأرز وغيرها، كما تقوم بالإشراف على اللآليات الدقيقة لمنظومة الخبز، ضمانًا لوصول الدعم العيني إلى مستحقيه .

وقد دشنت وزارة التموين والتجارة الداخلية موقعًا إلكترونيًا للتواصل مع المواطنين مستحقي الدعم، بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي التي يقع على عاتقها مهمة إصدار البطاقات التموينية، وتنظيم آليات الصرف من خلال منظومة إلكترونية حديثة، تتوافق مع تكنولوجيا العصر الحديث، وذلك من خلال موقع دعم مصر .

ثلاث خدمات جديدة من موقع دعم مصر

أعلنت وزارة التموين مؤخرًا عن تقديم ثلاث خدمات إلكترونية جديدة يتم تقديمها من خلال موقع دعم مصر وهي :

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تحديث البيانات، حيث يتم تحديث بيانات المستفيد من الدعم السلعي من خلال موقع “إدارة دعم مصر”.

إضافة المواليد، يتيح أيضا موقع “إدارة دعم مصر” إضافة المواليد على البطاقات التموينية تبعاً لشروط يتم تحديدها من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية .

محافظة صرف الخبز، حيث يتم موقع إدارة دعم مصر إمكانية تغيير محافظة صرف الخبز من خلالها.

الاستعلام عن تظلمات بطاقة التموين، وتقديم نتيجة الطعون للمواطنين الذين أرسلوا مستندات إثبات صحة البيانات تظلما على وقف صرف سلع الدعم على البطاقات التموينية .

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