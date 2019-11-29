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وظائف شاغرة : وظائف مهندسين بجريدة الاهرام الجمعة 29/11/2019

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ننشر وظائف مهندسين جريدة الاهرام الجمعة بتاريخ اليوم 29 نوفمبر 2019، والتي تحتوي على عشرات الوظائف الخالية للمهندسين في الشركات والمؤسسات المصرية، وفرص عمل للمهندسين في المملكة العربية في العديد من التخثصصات المختلفة.

وظائف مهندسين اهرام الجمعة اليوم بالسعودية

وظائف مهندسين اهرام الجمعة تحتوي على العديد من الوظائف الشاغرة في التخصصات التالية:

  • مهندس تخطيط ومتابعة.
  • مهندسين معماريين مكتب فني وتنفيذ.
  • مهندسي كهرباء.
  • مهندسي ميكانيكا.
  • مهندس انشائي.
  • مهندس صجة وسلامة بيئة.
  • اعداد عطاءات فنية.

وظائف اهرام الجمعة 29/11/2019 كاملة من هنا

وظائف مهندسين الاهرام الجمعه في شركة القاهرة لتصنيع الزجاج

وظائف مهندسين اهرام الجمعه متجدد اسبوعيا، وجديد وظائف اليوم وظائف خالية في شركة القاهرة لتصنيع الزجاج بالعاشر من رمضان والتي تعلن عن حاجتها الى:

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  • مهندسين كهرباء.
  • مهندسين ميكانيكا.

وظائف المهندسين اهرام الجمعة في شركة كبرى تعمل في مجال المشروعات العقارية والسياحية

شركة كبرى تعمل في مجال المشروعات العقارية والسياحية تعلن عن حاجتها الى:

  • مهندسين في العديد من التخصصات الهندسية المختلفة.

 

وظائف جريدة الاهرام الجمعة
وظائف جريدة الاهرام الجمعة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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