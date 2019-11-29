وظائف شاغرة : وظائف مهندسين بجريدة الاهرام الجمعة 29/11/2019

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ننشر وظائف مهندسين جريدة الاهرام الجمعة بتاريخ اليوم 29 نوفمبر 2019، والتي تحتوي على عشرات الوظائف الخالية للمهندسين في الشركات والمؤسسات المصرية، وفرص عمل للمهندسين في المملكة العربية السعودية في العديد من التخثصصات المختلفة.
وظائف مهندسين اهرام الجمعة اليوم بالسعودية
وظائف مهندسين اهرام الجمعة تحتوي على العديد من الوظائف الشاغرة في التخصصات التالية:
- مهندس تخطيط ومتابعة.
- مهندسين معماريين مكتب فني وتنفيذ.
- مهندسي كهرباء.
- مهندسي ميكانيكا.
- مهندس انشائي.
- مهندس صجة وسلامة بيئة.
- اعداد عطاءات فنية.
وظائف اهرام الجمعة 29/11/2019 كاملة من هنا
وظائف مهندسين الاهرام الجمعه في شركة القاهرة لتصنيع الزجاج
وظائف مهندسين اهرام الجمعه متجدد اسبوعيا، وجديد وظائف اليوم وظائف خالية في شركة القاهرة لتصنيع الزجاج بالعاشر من رمضان والتي تعلن عن حاجتها الى:
- مهندسين كهرباء.
- مهندسين ميكانيكا.
وظائف المهندسين اهرام الجمعة في شركة كبرى تعمل في مجال المشروعات العقارية والسياحية
شركة كبرى تعمل في مجال المشروعات العقارية والسياحية تعلن عن حاجتها الى:
- مهندسين في العديد من التخصصات الهندسية المختلفة.
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