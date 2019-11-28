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2019-11-28 11 #وظيفة شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والتدريبية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والظهران. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . أخصائي الخدمات اللوجستية (الطائف). . أخصائي الدعم اللوجستي (الطائف). . فني إدارة البيانات- التايفون (الطائف). . مدرب مهارات- إلكترونيات وكهرباء (الظهران). . مدرب مهارات- الميكانيكية (الظهران). Advertisements . أخصائي تفتيش- التايفون (الطائف). . فني دعم الأدوات- التايفون (الطائف). . مشرف متجر الإطارات والعجلات- التايفون (الطائف). . مدرب علوم الطيران (الرياض). . مدرب الأرصاد الجوية (الرياض). . مدير عمليات الأسطول (الطائف). وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 نوفمبر 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا). شارك الخبر







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