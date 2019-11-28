31 #وظيفة شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

2019-11-28

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “مدينة الأمير سلطان الطبية، ومستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب”.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. ممارس عناية تخديرية (عدد 6 وظائف).

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. عامل نظافة (عدد 10 وظائف ).

. منسقة إدارة الأسرّة (عدد 5 وظائف).

. أخصائي تمريض- غرفة العمليات (عدد 10 وظائف).

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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