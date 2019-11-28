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#وظائف شاغرة بمركز أرامكو للرعاية الصحية
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وصحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.
وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مساعد هندسي أول (الظهران): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية، أو هندسة الاتصالات)، ويفضل درجة البكالوريوس.
– أخصائي عناية مركزة بالغين (الأحساء): درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص ذي الصلة.
– مساعد معدات الرعاية التنفسية (الأحساء): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (التمريض، العلوم التطبيقية).
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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