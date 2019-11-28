- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم #وظائف إدارية شاغرة لدى بنك البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف إدارية شاغرة لدى بنك البلاد
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلن بنك البلاد، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مطور تطبيقات ”؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص البرمجيات، أو أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف إدارية شاغرة لدى بنك البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.