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#وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المركز، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– موظف السلامة والأمن (عدد وظيفتين): شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.
– سكرتير: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).
– مهندس تصميم: درجة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.
وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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